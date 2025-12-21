Стать чемпионом России: Гуменник выступает в произвольной программе. LIVE

На разминку выходят Артем Ковалев, Никита Сарновский, Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артур Даниелян.
Четверной флип с ошибкой, четверной лутц безошибочен, четверной тулуп — классный, как и тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп — чисто, падение с тройного лутца, Тройной флип + двойной аксель + двойной аксель — ошибка. Ждем оценок.
Тройной аксель без ошибок, но падение с четверного тулупа, тройной флип исполнен чисто, чистый тройной риттбергер, четверной тулуп + аксель — с помаркой, тройной лутц + тройной тулуп — чисто. Вторая часть программы исполнена очень хорошо исполнена. Давайте ждать оценок.
Четверной тулуп + тройной тулуп — чисто, Тройной аксель + двойной аксель — без ошибок, падение с четверного тулупа, но чистый тройной риттбергер, тройной аксель без ошибок, как и вся остальная программа. Ждем оценок.
Чисто исполнил Самсонов четверной лутц, ошибся спортсмен на четверном сальхове, ошибка на четверном сальхове и на тройном акселе, одинарный аксель исполнен с помаркой, как и тройной лутц. тройной флип + двойной аксель + двойной аксель — чисто. Посмотрим, какие оценки получит Самсонов.
Упал Мельников с четверного лутца, допустил ошибку на тройном риттбергере, и ошибка на четверном тулупе, ошибка на четверном сальхове, двойной лутц + тройной тулуп — чисто, а двойной аксель с ошибкой. Неудачное начало, потом собрался Мельников, ждем оценок.
Четверной тулуп + тройной тулуп — без ошибок, как и четверной сальхов, аплодисменты срывает спортсмен после четверного тулупа, аксель сделан без ошибок. Безошибочен и тройной флип + двойной тулуп, вращения тоже хороши. Ждем оценок, а зрители не скрывают восхищения.
На разминку выходят Роман Савосин, Александр Мельников, Даниил Самсонов, Дамир Черипка, Семен Соловьев и Григорий Федоров.