Стать чемпионом России: Гуменник выступает в произвольной программе. LIVE

Александр Вильф/РИА Новости
На чемпионате России по фигурному катанию мужчины показывают произвольную программу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:04

Артем Ковалев на льду.

15:56

На разминку выходят Артем Ковалев, Никита Сарновский, Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артур Даниелян.

15:55

245,33 оценка Федерова. Он выходит на первое место.

15:53

Четверной флип с ошибкой, четверной лутц безошибочен, четверной тулуп — классный, как и тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп — чисто, падение с тройного лутца, Тройной флип + двойной аксель + двойной аксель — ошибка. Ждем оценок.

15:48

Григорий Федоров на льду.

15:47

228,83 балла получил Соловьев и вышел на первое место.

15:47

Тройной аксель без ошибок, но падение с четверного тулупа, тройной флип исполнен чисто, чистый тройной риттбергер, четверной тулуп + аксель — с помаркой, тройной лутц + тройной тулуп — чисто. Вторая часть программы исполнена очень хорошо исполнена. Давайте ждать оценок.

15:42

Семен Соловьев на льду.

15:41

223,90 — получил Черипка за два проката и вышел на первое место.

15:39

Четверной тулуп + тройной тулуп — чисто, Тройной аксель + двойной аксель — без ошибок, падение с четверного тулупа, но чистый тройной риттбергер, тройной аксель без ошибок, как и вся остальная программа. Ждем оценок.

15:33

Дамир Черипка на льду.

15:31

204,55 — оценка Самсонова за два проката.

15:29

Чисто исполнил Самсонов четверной лутц, ошибся спортсмен на четверном сальхове, ошибка на четверном сальхове и на тройном акселе, одинарный аксель исполнен с помаркой, как и тройной лутц. тройной флип + двойной аксель + двойной аксель — чисто. Посмотрим, какие оценки получит Самсонов.

15:25

Даниил Самсонов на льду.

15:22

По сумме двух прокатов Мельников получил 191,76.

15:21

Упал Мельников с четверного лутца, допустил ошибку на тройном риттбергере, и ошибка на четверном тулупе, ошибка на четверном сальхове, двойной лутц + тройной тулуп — чисто, а двойной аксель с ошибкой. Неудачное начало, потом собрался Мельников, ждем оценок.

15:17

Александр Мельников на льду.

15:16

По сумме двух прокатов Савосин получил 215,42 балла.

15:14

Четверной тулуп + тройной тулуп — без ошибок, как и четверной сальхов, аплодисменты срывает спортсмен после четверного тулупа, аксель сделан без ошибок. Безошибочен и тройной флип + двойной тулуп, вращения тоже хороши. Ждем оценок, а зрители не скрывают восхищения.

15:10

Роман Савосин на льду.

15:00

На разминку выходят Роман Савосин, Александр Мельников, Даниил Самсонов, Дамир Черипка, Семен Соловьев и Григорий Федоров.

14:47

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» представляет вашему вниманию онлайн-трансляцию мужской произвольной программы чемпионата России.

