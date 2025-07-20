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Адвокату арестованного акционера «Торпедо» запретили общаться со СМИ

Адвокату акционера «Торпедо» Соболева Добровинскому запретили общаться со СМИ
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РИА «Новости»

Адвокату Александру Добровинскому, который защищает арестованного акционера «Торпедо» Леонида Соболева, постановлением следователя было запрещено общаться со СМИ. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с делом.

При этом сам адвокат не стал комментировать эту новость, однако информацию подтвердила его пресс-директор.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля. Клуб сыграет в Первой лиге.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее сын легендарного футболиста назвал дело «Торпедо» сфабрикованным.

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