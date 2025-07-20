Адвокату арестованного акционера «Торпедо» запретили общаться со СМИ

Адвокату Александру Добровинскому, который защищает арестованного акционера «Торпедо» Леонида Соболева, постановлением следователя было запрещено общаться со СМИ. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с делом.

При этом сам адвокат не стал комментировать эту новость, однако информацию подтвердила его пресс-директор.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля. Клуб сыграет в Первой лиге.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее сын легендарного футболиста назвал дело «Торпедо» сфабрикованным.