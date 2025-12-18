На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Уже пенсия»: футболист «Акрона» о Дзюбе

Игрок «Акрона» Пестряков о Дзюбе: в России 37 лет для футболиста — уже пенсия
ФК «Ахмат» Грозный

Футболист тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков заявил, что его удивляет Артем Дзюба, передает «Чемпионат».

«В России очень редкое явление, когда футболист после 33-34 лет показывает высокий уровень и в целом играет до такого возраста. Относительно российского футбола 37 лет — это уже пенсия. Поэтому Артем удивляет», — сказал Пестряков.

Дзюба присоединился к «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре РПЛ обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства Акрон» идет на десятой позиции, имея в активе 21 балл. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. Тольяттинский клуб на выезде сыграет с «Оренбургом».

Ранее сообщалось о том, что «Акрон» ищет замену Дзюбе.

Футбол. Чемпионат России
