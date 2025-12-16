Сбежавший из РПЛ футболист Норманн проиграл суд «Ростову»

Верховный суд Швейцарии оставил неудовлетворенной апелляцию норвежского футболиста Матиаса Норманна, обязав его выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта без уважительных причин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила юридическая компания «Клевер Консалт».

В апреле 2025 года Норманна обязали выплатить €0,1 млн московскому «Динамо» и €2,9 млн «Ростову»

Норманн выступал за «Ростов» с января 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком московского «Динамо» на правах аренды.

Норвежский футболист провел за москвичей 15 матчей, а летом 2023 года самовольно покинул Россию, несмотря на действующий контракт. В августе он подписал соглашение с «Аль-Раедом».

Ранее Норманн требовал у «Динамо» выдать шлем от атак украинских беспилотников.