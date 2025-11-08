Российская теннисистка стала двукратной чемпионкой Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде.

В финале российско-бельгийская пара обыграла Тимею Бабош (Венгрия) и Луизу Стефани (Бразилия). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Для Кудерметовой и Мертенс это вторая победа на Итоговом турнире. В первый раз они выиграли соревнование в 2022 году.

7 ноября российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели третье поражение на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

