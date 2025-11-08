Стало известно, сколько заработала россиянка за победу на Итоговом турнире

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс заработали $1,067 млн в качестве призовых на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Согласно регламенту соревнований, эта сумма делится на двоих спортсменок.

В финале российско-бельгийская пара обыграла Тимею Бабош (Венгрия) и Луизу Стефани (Бразилия). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Для Кудерметовой и Мертенс это вторая победа на Итоговом турнире. В первый раз они выиграли соревнование в 2022 году.

Кудерметова — победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2025); финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2021); победительница 11 турниров WTA (из них только два — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

