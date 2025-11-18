Украина выдвинула протест против женской сборной России на ЧМ по шахматам

Федерация шахмат Украины потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира по шахматам. Об этом сообщил Петер Хейне Нильсен, тренер норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.

Протест был подан во время технического совещания перед началом командного турнира в испанском Линаресе. Однако Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российскую команду к участию в чемпионате под нейтральным флагом организации.

Турнир проходит с 18 по 24 ноября 2025 года. В составе сборной России выступают Александра Горячкина, Катерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Ольга Гиря и Анна Шухман. Для российских шахматисток это первое участие в чемпионате мира с 2021 года.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее единственный из россиян гроссмейстер вышел в четвертьфинал Кубка мира.