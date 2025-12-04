«Не нужно брать на себя ответственность»: допуск российских лыжников назвали странным

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам швед Себастьян Самуэльссон заявил, что решение вернуть российских лыжников на международные соревнования является странным. Его слова приводит SVT Sport.

«Для меня это очень странно. Спорт словно живет в своем мире, где ему не нужно брать на себя ответственность. У нас экономические санкции, мы не торгуем с Россией, и во многом общество пытается положить конец ситуации, и то, что спорт каким-то образом может быть выше этого, кажется мне очень странным», — заявил он.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее стало известно, что за провокацию в адрес российских лыжников на международном старте могут наказать.