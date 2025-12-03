На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рекордный чемпионат мира по боксу среди открылся в Дубае

23-й чемпионат мира по боксу примет 548 боксеров и побьет рекорд
Пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA)

Международная ассоциация бокса (IBA) открыла 23-й чемпионат мира по боксу среди мужчин, который станет рекордным по количеству участников и рекордному призовому фонду.

В турнире примут участие 118 стран и 548 боксеров, а общий призовой фонд составит $8,32 млн, что является абсолютным максимумом для любительского бокса.

Победители получат $300 тысяч, из которых впервые в истории призовые получат не только спортсмены, но и тренеры (в размере 25%), а еще 25% достанется национальным федерациям, воспитавшим спортсменов.

Впервые в истории Международная ассоциация бокса (IBA) проведет масштабный фестиваль бокса, объединяющий в себе чемпионат мира, Международный боксерский форум, Конгресс IBA и ночь профессионального бокса IBA.Pro 13.

Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоялась 2 декабря, в Национальный день ОАЭ, и собрала болельщиков бокса на Дубайской теннисной арене. В рамках церемонии выступил известный американский рэпер Рик Росс, а также популярный российский певец Егор Крид.

Итальянская певица Бенедетта Каретта и легендарный боксер Рой Джонс-младший исполнили хиты, чтобы поприветствовать зрителей. Торжественный парад атлетов поднял флаги всех стран-участниц турнира, которые начнут свои первые поединки уже в четверг, 4 декабря.

Президент IBA Умар Кремлев поприветствовал жителей и гостей Дубая: «Поздравляю всех наших спортсменов, тренеров, национальные федерации и всех болельщиков с настоящим праздником бокса, который открылся в Дубае. Это исторический день для мирового бокса и для каждого из нас. Желаю всем успехов на ринге — пусть победят сильнейшие».

Трогательным моментом вечера стало выступление Рашеды Али, дочери легендарного боксера Мохаммеда Али, которая сказала: «Я горжусь тем, что IBA продолжает наследие моего отца, основанное на уважении, смелости и честных возможностях для спортсменов. Сегодня этот великий посыл открывает этот чемпионат мира IBA с нами здесь в Дубае».

Шоу мирового уровня, рекордная международная география, крупнейший призовой фонд и организация высочайшего уровня сделали 23-й чемпионат мира IBA по боксу среди мужчин событием, которое уже вошло в историю.

Фестиваль бокса продлится в Дубае со 2 по 13 декабря.

