«Тренерский провал года»: Аршавин о работе Карпина в «Динамо»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в трэвел-шоу «FONtour» заявил, что работа Валерия Карпина в московском «Динамо» стало разочарованием.

«Тренерский провал года — Валерий Георгиевич в «Динамо». От Станковича ничего и не ждали, а от Валерия Георгиевича — ждали», — заявил Аршавин.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

