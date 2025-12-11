Булыкин назвал причину поражения «Реала» от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Знаменитый в прошлом футболист, экс-нападающий сборной России, а также известных отечественных и зарубежных клубов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче шестого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» уступил дома английскому «Манчестер Сити» – 1:2.

«Матч получился хороший, и с интригой, и с индивидуальным мастерством футболистов, но «Реалу» не удалось победить. Где-то и количество травмированных сказалось – Килиан Мбаппе и все остальные, – где-то и Винисиус сыграл не в свою силу. Все это, конечно, повлияло. А так встречались очень интересные команды, боевые, думаю, что шансы в этом матче были и у одних, и у других», — считает Булыкин.

Перед игрой была информация, что руководство «королевского клуба» может уволить главного тренера Хаби Алонсо в случае поражения из-за серии неудач. После матча стало известно, что специалисту дали еще три встречи, в которых от «Реала» ждут побед. В игре с «Ман Сити» не смог из-за травмы принять участия лучший бомбардир текущего сезона в мире Килиан Мбаппе. Хозяева открыли счет усилиями Родриго, но пропустили дважды еще до перерыва и так и не смогли отыграться.

