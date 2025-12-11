Экс-президент «Локомотива» рассказал, чем его разочаровал «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что петербургский «Зенит» в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) разочаровал его своей скованностью, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Разочарование есть. Игра питерцев не радовала. Даже несмотря на то, что результаты, казалось бы, неплохие и отставание от лидера всего на одно очко. «Зенит» играет очень медленно, скованно», — сказал Наумов.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре РПЛ обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар» (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику».

