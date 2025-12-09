«Принято волевое решение»: Сафонов о своем новом увлечении

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале рассказал, что теперь вместо музыки в дороге старается слушать аудиокниги.

«Так что решил как раз рассказать про своё новое увлечение в дороге. Пару недель назад поймал себя на мысли, что в машине уже надоело гонять одну и ту же музыку на повторе. Так что было принято волевое решение прикоснуться к миру аудиокниг», — поделился вратарь.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Футболист также попал в заявку на матч с испанском «Атлетиком» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

