Решение об отставке главного тренера «Динамо» пока не принято

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что решение по отставке главного тренера команды Хасанби Биджиева пока не принято, передает Sport24.
«Я всегда на связи с Биджиевым, но решение до конца пока не принято. Как только оно будет, мы объявим. Когда будет решение? Не могу сказать. Если я вам сейчас назову дату, это будут мои фантазии», — сказал Газизов.
Биджиев подал в отставку после поражения от «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Махачкалинцы уступили «Пари НН» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Хуан Босельи. Он отличился с пенальти. На 20-й минуте красную карточку получил футболист «Динамо» Джемал Табидзе. В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 13-е место, набрав 15 очков.
Ранее «Динамо» не справилось с аутсайдером РПЛ.