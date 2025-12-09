На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Решение об отставке главного тренера «Динамо» пока не принято

Гендиректор «Динамо» Газизов: решение об отставке Биджиева пока не принято
true
true
true
close
Иван Водопьянов/РИА Новости

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что решение по отставке главного тренера команды Хасанби Биджиева пока не принято, передает Sport24.

«Я всегда на связи с Биджиевым, но решение до конца пока не принято. Как только оно будет, мы объявим. Когда будет решение? Не могу сказать. Если я вам сейчас назову дату, это будут мои фантазии», — сказал Газизов.

Биджиев подал в отставку после поражения от «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Махачкалинцы уступили «Пари НН» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Хуан Босельи. Он отличился с пенальти. На 20-й минуте красную карточку получил футболист «Динамо» Джемал Табидзе. В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 13-е место, набрав 15 очков.

Ранее «Динамо» не справилось с аутсайдером РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами