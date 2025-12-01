На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Динамо» не справилось с аутсайдером РПЛ

«Сочи» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в 17-м туре чемпионата России
Александр Вильф/РИА Новости

»Сочи» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 0:0. «Динамо» дважды поражало ворота соперников в этом матче, оба раза автором гола выступал Гамид Агаларов, но оба раза взятие ворот было отменено.

Главным арбитром встречи был назначен Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Всего он показал одну желтую карточку — игроку «Сочи» Дмитрию Васильеву на 3-й минуте игры.

В турнирной таблице национального первенства махачкалинский клуб идет на 13-й позиции, набрав 15 очков. «Сочи» — аутсайдер РПЛ, команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Лидером РПЛ является действующий чемпион России «Краснодар», на его счету 37 очков.

В следующем туре, который станет для команд заключительном в 2025 году, «Динамо» 7 декабря примет на своем стадионе «Пари Нижний Новгород», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. Сочинский клуб дома сыграет с московским «Локомотивом» в тот же день, начало матча — 16:30 мск.

