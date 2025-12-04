ФХР планирует пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала

Глава ФХР: будем работать, чтобы к нам приехал «Вашингтон», ведь там Овечкин

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что организация рассматривает возможность пригласить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» для участия в Кубке Первого канала, передает ТАСС.

«Если в следующем году специальная военная операция закончится, то хотим пригласить какую-либо команду из Северной Америки. Мы будем работать, чтобы к нам приехал «Вашингтон», потому что там Овечкин может помочь», — рассказал Третьяк.

В качестве альтернативы также будет рассматриваться возможность приглашения молодежных или студенческих сборных США и Канады.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Овечкин сравнялся с легендой НХЛ по количеству набранных очков.