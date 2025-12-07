На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Краснодару» предрекли победу над ЦСКА

Тренер Гладилин предрек «Краснодару» победу над ЦСКА
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный ЦСКА может потерпеть поражение в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Краснодар» предстает перед этой игрой в статусе фаворита, у него все ведущие игроки в полном порядке. В обойме почти нет травмированных, ребята дома будут играть при своих полных трибунах, так что здесь у них больше шансов на победу. ЦСКА — опытная команда, там тоже есть много лидеров, может быть и ничейный результат они смогут добыть для себя. В целом, любой может расклад быть, но фаворит в этой игре — «Краснодар», — заявил Гладилин.

Матч «Краснодар» — ЦСКА в 18-м туре РПЛ состоится 7 декабря в 19:00 по московскому времени на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. Это последний тур перед зимней паузой.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» идет вторым, подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеет расположившийся на третьей позиции ЦСКА. Лидирует в таблице «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов.

Футбол. Чемпионат России
