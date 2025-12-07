На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч 18-го тура РПЛ
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

«Краснодар» и московский ЦСКА объявили составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Сперцян, Са, Кордоба, Гонсалес, Черников, Аугусто, Батчи.

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Дивеев, Мойзес, Глебов, Круговой, Попович, Гаич, Вильягра, Кисляк, Обляков.

Матч «Краснодар» — ЦСКА в 18-м туре РПЛ состоится 7 декабря в 19:00 по московскому времени на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. Это последний тур перед зимней паузой.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» идет вторым, подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеет расположившийся на третьей позиции ЦСКА. Лидирует в таблице «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее тренер «Динамо» подал в отставку.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами