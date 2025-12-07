«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ

«Краснодар» и московский ЦСКА объявили составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Сперцян, Са, Кордоба, Гонсалес, Черников, Аугусто, Батчи.

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Дивеев, Мойзес, Глебов, Круговой, Попович, Гаич, Вильягра, Кисляк, Обляков.

Матч «Краснодар» — ЦСКА в 18-м туре РПЛ состоится 7 декабря в 19:00 по московскому времени на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. Это последний тур перед зимней паузой.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» идет вторым, подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеет расположившийся на третьей позиции ЦСКА. Лидирует в таблице «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

