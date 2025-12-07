Мостовой отказался оценивать работу Романова на посту тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что бессмысленно оценивать работу Вадима Романова на посту исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Бессмысленно что-либо говорить о Романове. Команду готовил Станкович. Он был в команде почти два года. Романова просто поставили до конца года, какой с него спрос? Он рад, что его узнали», — сказал Мостовой.

6 декабря «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

На 85-й минуте «Динамо» вышло вперед, однако гол Николаса Маричаля был отменен из-за офсайда. Еще один гол «Динамо» был отменен на 4-й минуте, тогда отличился Константин Тюкавин.

