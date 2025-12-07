На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мостовой отказался оценивать работу Романова на посту тренера «Спартака»

Мостовой: бессмысленно что-либо говорить о Романове на посту тренера «Спартака»
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что бессмысленно оценивать работу Вадима Романова на посту исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Бессмысленно что-либо говорить о Романове. Команду готовил Станкович. Он был в команде почти два года. Романова просто поставили до конца года, какой с него спрос? Он рад, что его узнали», — сказал Мостовой.

6 декабря «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

На 85-й минуте «Динамо» вышло вперед, однако гол Николаса Маричаля был отменен из-за офсайда. Еще один гол «Динамо» был отменен на 4-й минуте, тогда отличился Константин Тюкавин.

Ветеран «Спартака» рассказал, какой тренер подойдет клубу.

Футбол. Чемпионат России
