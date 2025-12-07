«Мерабу ни разу не наносили столько урона»: Ян о победе над Двалишвили

Чемпион UFC Ян о реванше с Двалишвили: Мераб сегодня просто сломался

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян дал жесткую оценку реваншу с бывшим владельцем чемпионского пояса Мерабом Двалишвили. Его слова передает «Sport24».

«Вы видели, какой я ему урон нанес? Ни одного боя еще не было, чтобы ему такой урон нанесли. Он просто сломался сегодня. Это боец чемпионского калибра. Как можно выиграть у чемпиона в его доме, если ты будешь безынициативен?» — высказался Ян.

Утром 7 декабря поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Двалишвили отправили в больницу после разгромного боя с Яном.