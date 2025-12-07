На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Российский боец Петр Ян сражается за пояс UFC с самым опасным соперником. LIVE

ММА. UFC 323. Петр Ян — Мераб Двалишвили. ОНЛАЙН
Российский боец Петр Ян сражается в главном поединке турнира UFC 323 с действующим чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.
Трансляция
06:45

Следующий поединок основного карда: Генри Сехудо (США) — Пэйтон Тэлботт (США) в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

06:42

Решение — ничья большинством судейских голосов! 42-летний Блахович вытащил на ничью поединок, в котором был жестоко избит во втором раунде. Браво! Поляк был признан победителем в первом и третьем раундах, но двое судей отдали Гуськову второй раунд со счетом 10-8, благодаря чему он избежал поражения.

06:41

По акцентированным ударам Гуськов превзошел Блаховича со счетом 74:62. Особенно явным преимущество было во втором раунде — 34:6.

06:39

Третий раунд. Блахович сразу пошел вперед — ему было необходимо отправить Гуськова в нокаут, чтобы победить. Однако узбекистанский боец был точнее в своих ударах и гораздо чаще и мощнее попадал в голову соперника. Богдан так быстро наносил удары, что ослабленный Блахович не успевал защититься. Однажды Гуськов показал, что поляк случайно ткнул ему пальцем в глаз, но судья не стал останавливать поединок. Однако Блахович не сдавался, все больше наращивал давление и на последних секундах сумел потрясти соперника и отправить его в нокдаун! На лице Гуськова появилось рассечение.

06:33

Второй раунд. Блахович несколько раз попал по сопернику лоу-киками и джебом. Однако затем Гуськов неожиданно попал справа в голову польскому бойцу и отправил его в нокдаун! Узбекистанский боец сразу набросился сверху и начал добивать соперника локтями. Тем не менее поляк сумел уйти в оборону — он даже схватил Богдана за ногу и попытался сделать болевой прием, но ничего не вышло. В итоге Гуськов до конца раунда удерживал соперника в партере и наносил жесткие удары локтями. На лице Блаховича видно серьезное рассечение. Сначала он даже не понял, где находится его угол и куда идти.

06:27

Первый раунд. Блахович и Гуськов провели первые две минуты в осторожной разведке. Польский боец исполнил несколько неприятных лоу-киков, а узбекистанец ответил неплохим попаданием в голову, но не решился пойти дальше. После этого Блахович занял доминирующую позицию в центре октагона и два раза попал в голову Гуськову джебом. Концовка раунда осталась за поляком.

06:21

Бой Блаховича и Гуськова начался! Нас ждут три раунда по пять минут.

06:05

Первый поединок основного карда: Ян Блахович (Польша) — Богдан Гуськов (Узбекистан). Соперники сразятся в полутяжелом весе (до 93 кг).

06:02

Основной кард:

  1. Мераб Двалишвили (Грузия) — Петр Ян (Россия)
  2. Алешандре Пантожа (Бразилия) — Джошуа Ван (Мьянма)
  3. Брэндон Морено (Мексика) — Тацуро Таира (Япония)
  4. Генри Сехудо (США) — Пэйтон Тэлботт (США)
  5. Ян Блахович (Польша) — Богдан Гуськов (Узбекистан)

06:00

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! Сегодня на UFC 323 Петр Ян сразится за чемпионский пояс в легчайшем весе, который он попытается отобрать у Мераба Двалишвили.

