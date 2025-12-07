На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер Семин предрек драматичный финал матча «Краснодара» и ЦСКА

Семин заявил, что матч «Краснодара» с ЦСКА будет самым драматичным
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что предстоящий матч между «Краснодаром» и ЦСКА станет самым драматичным и зрелищным событием завершающегося этапа чемпионата России, передает «Матч ТВ».

«Шансы до игры у всех одинаковые. Это будет завершение промежуточного этапа, на мой взгляд, самый драматичный матч. Полный стадион. Либо «Краснодар» оторвется в борьбе за чемпионство достаточно весомо. Или же все начнется заново, борьба», — заявил Семин.

Матч «Краснодар» — ЦСКА в 18-м туре РПЛ состоится 7 декабря в 19:00 по московскому времени на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. Это последний тур перед зимней паузой.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеют петербургский «Зенит», идущий вторым, и расположившийся на третьей позиции ЦСКА. Столичный «Локомотив», набравший 26 баллов, идет четвертым.

Ранее легенда «Зенита» предсказал точный счет матча «Краснодар» — ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами