Тренер Семин предрек драматичный финал матча «Краснодара» и ЦСКА

Семин заявил, что матч «Краснодара» с ЦСКА будет самым драматичным

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что предстоящий матч между «Краснодаром» и ЦСКА станет самым драматичным и зрелищным событием завершающегося этапа чемпионата России, передает «Матч ТВ».

«Шансы до игры у всех одинаковые. Это будет завершение промежуточного этапа, на мой взгляд, самый драматичный матч. Полный стадион. Либо «Краснодар» оторвется в борьбе за чемпионство достаточно весомо. Или же все начнется заново, борьба», — заявил Семин.

Матч «Краснодар» — ЦСКА в 18-м туре РПЛ состоится 7 декабря в 19:00 по московскому времени на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. Это последний тур перед зимней паузой.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеют петербургский «Зенит», идущий вторым, и расположившийся на третьей позиции ЦСКА. Столичный «Локомотив», набравший 26 баллов, идет четвертым.

Ранее легенда «Зенита» предсказал точный счет матча «Краснодар» — ЦСКА.