Махачев назвал Двалишвили величайшим после разгрома в бою с Яном

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев в соцсетях поздравил бойца UFC Петра Яна, который победил грузина Мераба Двалишвили и вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе.

«Мераб, ты один из величайших бойцов, которые когда‑либо выходили в клетку. Поздравляю. Петя, ты это заслужил», — написал Махачев.

Утром 7 декабря поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Ян жестко высказался о Двалишвили после боя.