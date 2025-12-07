Чемпион UFC Ян жестко высказался о Двалишвили после боя

Ян о возможном реванше с Двалишвили: Мерабу нужно посетить джакузи с мальчиками

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян категорично высказался на заявление бывшего владельца чемпионского пояса Мераба Двалишвили о желании провести второй реванш. Его слова передает Sports.ru.

«Мерабу сейчас нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть там. И посмотрим. Я никогда не выбирал себе соперника. Как UFC решит, так и будет. Полный газ», — высказался Ян.

Утром 7 декабря поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Двалишвили назвал Яна лучшим бойцом, объясняя свое поражение.