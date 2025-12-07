«Петр был лучшим бойцом»: Двалишвили объяснил потерю пояса UFC

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили объяснил поражение от российского чемпиона Петра Яна на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

«Я хотел показать интересный поединок, и рад, что это получилось. Поздравляю Петра. Я хочу реванша. Да, мне всегда тяжело согнать вес, чтобы попасть в эту весовую категорию, и это сказывается на здоровье. Но я сам выбрал этот путь и не хочу превращать это в свое оправдание. Сегодня Петр был лучшим бойцом, чем я. А моя история еще не закончена, я стану лучше, я вернусь!», — заявил Двалишвили.

Утром 7 декабря поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Двалишвили взял пояс в легчайшем весе в сентябре 2024 года и провел третью успешную защиту 5 октября 2025 года, одержав победу над представителем США Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

