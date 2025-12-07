Российский чемпион UFC Ян сделал заявление после победы над Двалишвили

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян прокомментировал победу над бывшим обладателем чемпионского пояса грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

«Я счастлив стоять здесь с поясом чемпиона, большое спасибо всем болельщикам! Очень долго трудился, готовился. Для меня это жизнь. Я дрался с Алджамейном, два раза — с Мерабом, у которых очень сильные команды. Привет моей стране России и всем болельщикам со всего СНГ, со всего мира. Передаю привет своей жене, детям и моей любимой маме. UFC изменил мою жизнь», — высказался Ян.

Утром 7 декабря поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Петр Ян победил Двалишвили, вернув титул чемпиона UFC.