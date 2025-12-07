Петр Ян победил Двалишвили, вернув титул чемпиона UFC

Петр Ян вернул чемпионский пояс UFC, победив в реванше с Двалишвили

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав победу над бывшим обладателем пояса грузином Мерабом Двалишвили.

Утром 7 декабря поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Двалишвили взял пояс в легчайшем весе в сентябре 2024 года и провел третью успешную защиту 5 октября 2025 года, одержав победу над представителем США Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Ранее Двалишвили обещал показать в реванше с Яном, кто является батей.