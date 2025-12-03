«Будет абсолютно другой поединок»: боец UFC Ян о реванше с Двалишвили

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян дал заявил о намерении отыграться в предстоящем поединке с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Его слова передает ESPN MMA.

«Готов громить и показывать шоу. Я хочу исправить то, что случилось в первом поединке с Мерабом, и я уверен, что это будет абсолютно другой бой. Тогда у меня была травма, из-за которой я не смог многие вещи сделать, но я не сдался в том поединке, и поэтому сегодня нахожусь здесь», — заявил Ян.

Бой, который является реваншем, пройдет в ночь с 6 на 7 декабря по московскому времени на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Двалишвили завоевал титул в легчайшем весе в сентябре 2024 года и провел третью успешную защиту 5 октября 2025 года, одержав победу над представителем США Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Ранее чемпион UFC Двалишвили пообещал показать в реванше с Яном, кто является батей.