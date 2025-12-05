Кержаков станет главным тренером «Урала»

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков возглавит футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

В случае назначения на пост тренера Кержаков сменит действующего наставника Мирослава Ромащенко. Кандидатуру Кержакова рекомендовал бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и министр спорта РФ Виталий Мутко.

Александр Кержаков, завершил игровую карьеру в 2017 году. Последним местом его тренерской деятельности был казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года. Ранее он возглавлял «Томь», вывел «Нижний Новгород» в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также работал с кипрской «Кармиотиссой» и сербским «Спартаком» из Суботицы.

В настоящее время команда под руководством Мирослава Ромащенко занимает второе место в ФНЛ (Лиге Пари) после 21 тура, набрав 41 очко, и претендует на прямую путевку в РПЛ. Лидирует воронежский «Факел» с 48 очками.

