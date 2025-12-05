На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Набрали хороший ход»: почему «Краснодар» не проиграет ЦСКА

Экс-игрок Сычев: «Краснодар» не проиграл ЦСКА
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от матча 18 тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. В комментарии Odds.ru он заметил, что осечка одной из команд может изменить ситуацию в турнирной таблице, поскольку за лидерство борются также «Зенит» и «Локомотив».

«Краснодар» набрал ход и в прошлом матче показал голевую феерию. Весь атакующий квинтет быков был неудержим. А Сперцян, Кривцов и Кордоба проводят максимально продуктивный отрезок и, кажется, станут определяющими игроками в матче против армейцев», — полагает Сычев.

Он заметил, что в последних матчах «Краснодар» показывает высокий темп как с мячом, так и без него. По мнению экс-футболиста, это связано с хорошей скамейкой запасных и умением главного тренера Мурада Мусаева управлять своей командой. И именно это может стать определяющим фактором, считает эксперт.

«Думаю, нас ждет атакующий матч с интенсивными спринтами и прессингом, ЦСКА будет опасен на стандартах. Прогнозирую, что «Краснодар» не проиграет», — заключил Сычев.

В настоящий момент «быки» возглавляют турнирную таблицу, набрав 37 очков. ЦСКА идет вторым, отставая на балл. Столько же очков у «Зенита». Расположившийся на четвертой строчке «Локомотив» набрал 34 очка. Матч между «Краснодаром» и армейцами состоится в воскресенье, 7 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
