Тренеру «Динамо» Гусеву призвали дать время поработать

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Динамо» стоит дать доработать исполняющему обязанности главного тренера Ролану Гусеву до конца сезона и только потом делать выводы касательно его будущего.

По его словам, проблемы бело-голубых гораздо глубже, чем просто в роли тренера.

«Если «Динамо» закончит сезон на четвертом-пятом месте, то, конечно, его надо оставлять. Если они будут на десятом месте, руководство будет подыскивать нового тренера, это уже само собой разумеется. В руководстве всегда недовольны тренерами прежде всего, хотя должны смотреть в корень проблемы. Ну кто исполнители у «Динамо», елки-палки, в конце-то концов? Где футболисты качественные? Вот «Краснодаре» исполнители все шикарные, их можно вообще просто выпускать — и они сами будут играть. Не мешай только им, и все. То же самое в «Зените». А здесь все по-другому, здесь уже установку надо давать, показывать, как играть, это специалист должен делать. Но не такого уровня игроки у «Динамо», как в «Краснодаре» и в «Зените», — заявил Пономарев.

В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.

