Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал лауреатом премии «За верность» имени бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Акинфеев стал лауреатом премии в категории «Лучший из клуба РПЛ». Также в этой номинации были представлены Константин Тюкавин и Игорь Лещук (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин и Александр Максименко (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Михаил Кержаков («Зенит»), Ризван Уциев («Ахмат»), Андрей Малых («Оренбург»), Хорен Байрамян («Ростов») и Сергей Петров («Краснодар»).

Эта премия вручается футболисту, проведшему большое количество матчей в одном клубе.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА делит с «Зенитом» второе место в турнирной таблице. Обе команды имеют по 33 очка.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев попал в Книгу рекордов России.