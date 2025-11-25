Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России.

Акинфеев установил российский рекорд по самой продолжительной непрерывной спортивной карьеры профессионального футболиста в одном футбольном клубе, проведя в ЦСКА 35 лет 25 дней (12 809 дней).

«Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!» — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА делит с «Зенитом» второе место в турнирной таблице. Обе команды имеют по 33 очка.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

