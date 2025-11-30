Месси установил мировой рекорд по количеству заработанных титулов

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси завоевал 47-й трофей в карьере, установив новый мировой рекорд по количеству выигранных титулов среди футболистов.

Месси отметился результативной передачей в полуфинальном матче Кубка МЛС против «Нью-Йорк Сити», где «Интер Майами» одержал победу со счетом 5:1.

Футболист выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также по три были ему вручены в «ПСЖ» и «Интер Майами».

На счету 38-летнего Месси 896 голов и 405 голевых передач в 1136 официальных матчах. За «Барселону» футболист сделал 941 результативное действие, за «Пари Сен-Жермен» — 66, за «Интер Майами» — 117, а за сборную Аргентины — 176. В последних десяти матчах отметился 25 результативными действиями (12 голов и 13 передач).

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Лионель Месси побил мировой рекорд по результативным передачам.