«Кого мы купили?» Сафонов о том, как от него шарахались в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал о сложностях адаптации в клубе
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов в интервью Федору Смолову в видео «SMOL TALK» на YouTube заявил, что сумел прибавить за один сезон в команде.

«Первые три месяца от меня шарахались: «Кого мы купили?» (смеется) Понятно, что я утрирую. Но мне кажется, мне немного больше времени понадобилось, чем должно было. Три месяца — чтобы я хоть что-то начал показывать. Сейчас я прошел футбольную адаптацию на психологическом уровне», — отметил он.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в составе команды.

Основной вратарь команды Люк Шевалье не тренировался с командой 3 декабря из-за опухоли на лодыжке, которая еще не полностью спала после травмы. Французский журналист L'Equipe и обозреватель «ПСЖ» Уго Делом заявил, что Сафонов может сыграть в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном».

Ранее Александр Мостовой посчитал верным решение Сафонова оставаться в «ПСЖ».

