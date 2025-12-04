Стало известно, когда Сафонов сыграет за «ПСЖ» впервые в сезоне

Российский вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов имеет хорошие шансы выйти в стартовом составе команды в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна». Об этом рассказал французский журналист L'Equipe и обозреватель «ПСЖ» Уго Делом в комментарии Sport24.

«Сафонов — главный сменщик Шевалье. Но не думаю, что болельщики «ПСЖ» убеждены, что Матвей будет лучше Лукаса. В прошлом сезоне фанаты были сильно разочарованы его игрой. Болельщики вообще думают о том, что в команде сейчас нет сильного вратаря», — отметил он.

Основной вратарь Люк Шевалье не тренировался с командой 3 декабря из-за опухоли на лодыжке, которая еще не полностью спала после травмы.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не входил на поле в составе команды.

Ранее Александр Мостовой посчитал верным решение Сафонова оставаться в «ПСЖ».