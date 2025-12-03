Ветеран «Зенита» высказался против ухода Талалаева из «Балтики» в «Спартак»

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров на YouTube-канале «О, родной футбол!» высказался против ухода Андрея Талалаева Талалаева с поста главного тренера калининградской «Балтики» в московский «Спартак».

«Нет, я категорически против того, чтобы в такой момент... Из команды «Балтика» нельзя уходить в команду «Спартак». Для меня это просто очевидный момент. », — сказал Быстров.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.

Ранее легенда «Зенита» назвал тренера «Спартака» временной фигурой.