На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«У меня сломана рука»: тренер «Балтики» о неприличном жесте в матче со «Спартаком»

Тренер «Балтики» Талалаев о неприличном жесте: я поправил лангетку на руке
true
true
true
close
ФК «Балтика»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что не показывал неприличный жест в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», а поправлял лангетку на сломанной руке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тот жест, о котором говорят. Я в лангетке, у меня сломана рука. Там было два момента, когда я не сдержался, хотел сделать, но вовремя остановился, поправил лангетку. Мир футбола таков, что негатив пытаются найти везде. Аплодисменты — да, это было, попытка воздействовать на арбитра, он достаточно опытен», — заявил он.

Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове.

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:1. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее была названа ключевая ошибка тренера «Спартака» в игре с «Балтикой».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами