Мать Костылевой заявила, что в академии Плющенко начались угрозы и шантаж

Ирина Костылева, мать14-летней фигуристки Елены Костылевой, рассказала, почему она с дочерью покинули Москву в разгар соревновательного сезона. Ее слова приводит «МОЕ! Online».

«Слава богу, вырвались из академии Плющенко, там пошли всякие нелицеприятные вещи в нашу сторону: угрозы и шантаж. В тот же день супруг приехал с Леной в Воронеж, я — чуть позже», — рассказала Костылева-старшая.

Мама фигуристки заявила, что сейчас они поставили ситуацию на паузу и уехали из Москвы, чтобы заняться здоровьем дочери.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

28 ноябяря адвокат Александр Добровинский заявил, что Ирину Костылеву, маму 14-летней фигуристки Елены Костыревой, могут лишить родительских прав, а также посадить в тюрьму за избиение дочери.

Ранее сообщалось о том, что Костылева не примет участие в Кубке Первого канала.