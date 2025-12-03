Капитан «Локомотива» перейдет в ЦСКА

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов перейдет в столичный ЦСКА. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Ключевые причины решения Баринова не в финансах. В «Локомотиве» до последнего тянули с предложением нового контракт своему капитану, а когда переговоры начались, то Баринов уже решил, что точка невозврата пройдена», — сказал источник.

Контракт Баринова истекает летом 2026 года. Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев неоднократно жаловался на то, что руководство клуба затягивает переговоры по новому соглашению. По словам агента, ситуация изменилась, когда пост генерального директора занял экс-игрок «железнодорожников» Борис Ротенберг, который якобы проявил личную заинтересованность. Но на данный момент Баринов остается в том же положении.

Дмитрий Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года

Ранее в «Локомотиве» объяснили ситуацию с Бариновым.