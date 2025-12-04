В Украине назвали предательством переход спортсменки под флаг России

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что решение украинской чемпионки Европы Софии Лыскун сменить спортивное гражданство на российское является предательством, передает «Чемпион».

«Был неприятно удивлен. Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство! У меня это не укладывается в голове», — заявил Гутцайт.

Глава НОК также отметил, что спортсменке все эти годы оказывалась поддержка со стороны государства, федерации и министерства спорта, и у нее не было проблем с финансированием.

Лыскун призналась, что приняла решение выступать под флагом России из-за отсутствия профессионального роста и дискриминации из-за общения с русскоязычными коллегами.

23-летняя София Лыскун родилась в Луганске. В ее коллекции наград — серебро чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте, а также семь медалей чемпионатов Европы по водным видам спорта: два золота, четыре серебра и одна бронза. На отдельных чемпионатах Европы по прыжкам в воду она также выигрывала золотую, серебряную и бронзовую медали.

