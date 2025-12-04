Украинская чемпионка Европы сменила гражданство на российское

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун приняла решение сменить спортивное гражданство и перейти под флаг России, передает «Известия».

«Очень много факторов давило. Еще начиная с детства. И само отношение со стороны тренеров, их некомпетентность, неподобающий подход. Последние годы в спорте я понимаю, что не расту. Меня никто не поддерживает, а, наоборот, усугубляет психологическое состояние и ситуацию в целом», — рассказала спортсменка.

Лыскун также призналась, что сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными коллегами, а критика и замечания в ее адрес делались публично на общих собраниях.

23-летняя София Лыскун родилась в Луганске. В ее коллекции наград — серебро чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте, а также семь медалей чемпионатов Европы по водным видам спорта: два золота, четыре серебра и одна бронза. На отдельных чемпионатах Европы по прыжкам в воду она также выигрывала золотую, серебряную и бронзовую медали.

Ранее Международная федерация гандбола начала планировать допустить Россию до турниров.