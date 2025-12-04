НХЛ поставила условие для участия хоккеистов в Олимпиаде-2026

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли заявил, что участие хоккеистов НХЛ в зимних Олимпийских играх 2026 года находится под вопросом из-за проблем с ледовой ареной в Милане. Об этом сообщает Daily Faceoff.

«Зависит от того, какой процент вы готовы присвоить вероятности, что каток не будет достроен. Если каток не будет достроен, хоккеисты НХЛ не поедут», — сообщил Дейли.

В ноябре 2025 года на арене не смогли провести матчи молодежного чемпионата мира в дивизионе 1В. Важным вопросом является соответствие размеров площадки стандартам. Размер катка в НХЛ составляет 200 на 85 футов (60,96 м на 25,9 м), тогда как Международная федерация хоккея (IIHF) одобряет размеры 196 на 81 фут (59,85 м на 24,8 м).

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года.

