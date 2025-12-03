Сафонов может впервые за сезон сыграть в «ПСЖ»

Сафонов может впервые за сезон сыграть в старте в «ПСЖ» из-за болезни Шевалье

Российский вратарь французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов может впервые в текущем сезоне сыграть за парижский футбольный клуб в матче национального чемпионата. Об этом сообщает RMC Sport.

Основной вратарь Люк Шевалье не тренировался с командой в среду из-за опухоли на лодыжке, которая еще не полностью спала после травмы. Таким образом, у Сафонова появились шансы на выход в стартовом составе в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном».

Ранее в СМИ появилась информация о желании «ПСЖ» обменять Сафонова.

Контракт российского спортсмена с парижским клубом действует до лета 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

