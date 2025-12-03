На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аршавин назвал матч «Спартак» — «Динамо» решающим для тренеров команд

Аршавин: в матче «Спартак» — «Динамо» один тренер может выкинуть другого
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» может повлиять на будущее Вадима Романова и Ролана Гусева, которые возглавляют обязанности главных тренеров в командах, передает «Матч ТВ».

«Это будет решающий матч для тренеров. Если, например, «Динамо» победит 3:0, то руководство может решить оставить Гусева. Если «Спартак» проиграет, то красно‑белые могут заявить, что Романов «Балтике» проиграл, здесь 0:3 — убираем», — сказал Аршавин.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов.

Ранее Александр Мостовой назвал место «Спартака» по итогам РПЛ.

