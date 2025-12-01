Мать фигуристки Костылевой: за любовь к Плющенко дочь продала меня

Ирина Костылева, мать14-летней фигуристки Елены Костылевой, рассказала, почему привела дочь к тренеру Евгению Плющенко. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы перешли к Плющенко, потому что нас подкупило шоу. Я устала пахать и вкладывать по 400 тыс. каждый месяц. Мы пришли, и Лена сразу же в первые минуты влюбилась в тренера. Сейчас она за эту любовь к нему продала мать», — заявила она.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

