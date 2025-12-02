Бывший футболист «Локомотива» и «Ростова» умер в возрасте 43-х лет

Экс-игрок «Ростова» и «Локомотива» Каньенда умер в возрасте 43-х лет

Экс-футболист московского «Локомотива» и «Ростова» Исо Каньенда умер в возрасте 43-х лет, сообщает пресс-служба ростовчан в своем Telegram-канале.

«Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы. Онпровел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по «Ростову», — говорится в сообщении.

Также в России Каньенда выступал за КАМАЗ из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». В 2005 году Каньенда стал бронзовым призером чемпионата России в составе «Локомотива». Он завершил карьеру в 2017 году, выступая за «Би Форвард Уондерерс» из Малави.

