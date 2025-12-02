На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист «Локомотива» и «Ростова» умер в возрасте 43-х лет

Экс-игрок «Ростова» и «Локомотива» Каньенда умер в возрасте 43-х лет
true
true
true
close
ФК «Ростов»

Экс-футболист московского «Локомотива» и «Ростова» Исо Каньенда умер в возрасте 43-х лет, сообщает пресс-служба ростовчан в своем Telegram-канале.

«Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы. Онпровел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по «Ростову», — говорится в сообщении.

Также в России Каньенда выступал за КАМАЗ из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». В 2005 году Каньенда стал бронзовым призером чемпионата России в составе «Локомотива». Он завершил карьеру в 2017 году, выступая за «Би Форвард Уондерерс» из Малави.

21 ноября 2025 года бронзовый призер Олимпиады 1972 года в составе сборной СССР Юрий Елисеев скончался на 77-м году жизни.

»Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Елисеева», — указано в сообщении.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина скончалась в 83 года.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами