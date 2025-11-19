На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам скончалась в 83 года

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Олюнина-Панарина умерла в возрасте 83 лет
Федерация лыжных гонок России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина скончалась на 84-м году жизни. Информация об этом была опубликована на портале государственных органов Костромской области.

Официальный сайт Федерации лыжных гонок России сообщил, что спортсменка скончалась в больнице вечером 18 ноября после продолжительной болезни.

«Свою жизнь она посвятила беззаветному служению спорту, будучи целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком. Алевтина Сергеевна была и остается примером для подрастающего поколения», — написал губернатор Костромской области Сергей Ситников, выразив соболезнования родным и близким.

Олюнина-Панарина завоевала золотую медаль зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро в эстафете 3×5 км с Любовью Мухачевой и Галиной Кулаковой. На той же олимпиаде лыжница выиграла серебряную медаль на дистанции 10 км. Также на счету Олюниной-Панариной два золота чемпионата мира 1970 года — также в эстафете 3×5 км и на дистанции 10 км. Она — девятикратная чемпионка СССР по лыжным гонкам.

Ранее паралимпийская чемпионка умерла из-за внезапного приступа в 28 лет.

Зимние виды спорта
