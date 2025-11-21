На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион СССР по футболу скончался в 76 лет

Чемпион СССР — 1972 по футболу Юрий Елисеев умер в возрасте 76 лет
РФС

Бронзовый призер Олимпиады 1972 года в составе сборной СССР Юрий Елисеев скончался на 77-м году жизни. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Елисеева», — указано в сообщении.

В своей футбольной карьере Елисеев выступал на позиции нападающего и играл за свердловский «Шахтер», куйбышевские «Крылья Советов» и луганскую «Зарю». В составе «Зари» в 1972 году он стал чемпионом СССР. В том же году на летних Олимпийских играх, которые состоялись в немецком Мюнхене, вместе со сборной СССР Елисеев завоевал бронзовую награду. Тогда в матче за третье место советские футболисты сыграли вничью с соперникам из ГДР с результатом 2:2, и бронза была поделена.

После завершения карьеры игрока Елисеев начал тренерскую карьеру. Он работал в «Заре» и луганской «Агате», а также занимал должность директора местной детско-юношеской школы «Юность».

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам скончалась в 83 года.

