«Я русский»: боец ММА Монсон о том, почему его не пустили в Молдавию

Боец ММА Джефф Монсон заявили, что по официальной версии его не пустили в Молдавию на турнир по кикбоксингу из-за российского гражданства. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Уже в аэропорту нас заблокировали охранники и сказали, что мы не можем пройти на территорию Молдавии. Официальная версия: у меня российское гражданство, я русский, поэтому не могу въехать», — заявил он.

Сразу после произошедшего боец рассказал, что ему предлагали закрасить татуировку с буквой Z при помощи макияжа.

В мае 2023 года боец отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

На счету Монсона 88 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел 26 поражений, один его поединок закончился ничьей, в еще одном результат не был зафиксирован. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.

